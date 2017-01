2e édition du "GHENT TANGO FESTIVAL" DU 26/01/17 AU 29/01/17

Rédigé le Dimanche 8 Janvier 2017 à 15:57









Quatre jours d'authentique tango traditionnel dans un cadre idyllique.

A deux heures en train depuis Paris, venez découvrir lors d'un séjour 100% tango le charme d'une citée historique bordée de canaux. Ghent est assurément une des plus belle ville de Belgique !



Au programme : 4 Milongas avec dresscode et shows des maestros invités 12 Worshops thématiques de 1h30 4 Séminaires intensifs de 3h30

1 "Bootcamp" d'initiation pour les débutants de 4h Cours particuliers avec les maestros sur réservation

Maestros : Fabain Peralta & Josefina Bermudez, Christian Gomez & Virginia Marquez "Los Totis", Rémi Esterle & Cécile Rouanne, Cristian Palomo & Melisa Sacchi.

Djs : Wim (Belgique) Enrique de tango (Hollande) Marie Jeanne (Belgique) Emilio "El Fueye" (Italie)

Infos (logements, tarifs, accès) et réservation sur le site du festival :

