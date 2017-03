28 / 29 / 30 Avril 26300 BOURG DE PEAGE : 2 salles = 2 ambiances Tango et Rock

2 Salles = 2 ambiances tango argentin et Rock

Salle1 avec parquet de 354 m²

Salle2 avec parquet de 160 m²

Parking gratuit devant le Centre Jean Cocteau

Bar dans le hall



Programme du vendredi 28 Avril 2017 de 21h à 1h30 :

Tarif : 12€ accès aux deux salles

* Salle 1 L'orchestre de Rock Gunshot

* Salle 2 Milonga avec DJ Phil



Programme du samedi 29 Avril 2017 de 21h à 1h30 :

Tarif : 12€ accès aux deux salles

* Salle 1 L'orchestre de tango argentin Cuarteto Entre Dos

* Salle 2 Rock avec DJ



Programme du dimanche 30 Avril 2017 de 14h à 19h :

tarif : 10 €

* Salle 1 musique traditionnelle et nuevo avec cortinas dansables et DJ Pouny

Infos sur site : www.losamigosdeltango.com