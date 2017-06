26 au 29 Octobre 2017 - Réservez ces dates sur votre agenda

PREMIERE EDITION de NOIRMOUTIER TANGO FESTIVAL





• 12 workshops assurés par Rodrigo Rufino et Gisela Passi, Dimitris Biskas et Mariana Patsarika

• 2 workshops complémentaires pour débutant et 1ère année

• 3 milongas dont 2 avec Orquesta Silbando au complet

• 1 despedida

• 3 DJ’s

• 6 apéro tango et 3 after

• Tapas et petite restauration sur place





Billetterie ouverte début Juillet

Tarif promotionnel aux 60 premiers inscrits en SOLO et aux 110 premiers inscrits en DUO



RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

www.noirmoutier-tango-festival.org





