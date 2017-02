18/06 au 25/06/2017: Croisière Tango: Rome - Grèce - Rome

Un itinéraire varié, jalonné de ports magnifiques, nous attend lors de cette croisière Tango. Nous allons découvrir les plus beaux sites de la Grèce et des lieux magnifiques chargés en histoire: Athènes et Katakolon (Olympie). Bien évidemment, nous ne manquerons pas de danser le Tango dans ces lieux magiques comme Mykonos et Santorin!

Notre croisière débutera à Civitavecchia, près de Rome . Le voyage se poursuivra vers Mykonos , Santorin et Athènes . Là nous pourrons visiter l’Acropole, témoin impressionnant du monde antique. La Grèce nous offre aussi son plus beau visage à Mykonos . Une île avec une ambiance inoubliable: des villages magnifiques, des petites tavernes et la mer d’un bleu intense: voici la Grèce. À l’abri des moulins à vent, nous passerons un aprés-midi romantique et nous danserons bien entendu le Tango…

À Santorin , nous passerons une journée de rêve: une île dont la vue est imprenable et l’ambiance inoubliable. Des villages magnifiques, des petites tavernes et la mer d’un bleu intense: voici la Grèce. Oia, un des plus beaux villages de Santorin sera sûrement le meilleur endroit pour une Milonga…

“Tango à terre“ et „Tango en mer“ seront les thèmes de notre voyage: non seulement nous visiterons les îles grecques mais aussi Athènes et Katakolon . Là nous pourrons visiter le site archéologique d’ Olympie..

Été + Tango + vacances: que voulez-vous de plus?

Les Milongas à terre seront le point fort de cette croisière. Dans tous les ports, nous organiserons des Milongas, quelquefois avec des associations locales de Tango: un souvenir de vacances inoubliable.

À bord, en plus des cours prodigués par Adriana et Felipe, nous proposerons quelques Milongas selon la disponibilité des lounges avant le dîner, afin d'être en forme pour les excursions pendant notre croisière.

Nous savourerons chaque minute de notre séjour à bord du “Jewel of the Seas" de Royal Caribbean Cruise Line, un navire de croisière moderne et luxueux, idéal pour se détendre et profiter du voyage.

Pour conclure, nous pourrons affirmer: c’était un voyage de rêve!