16e RENCONTRE TRANSPYRENEENNE DE TANGO ARGENTIN A PAU

16ème rencontre Transpyrénéenne de Tango argentin à PAU du 2 au 4 JUIN 2017 avec les associations espagnoles partenaires EL GARAGE Saragosse, AGATA Saint Sébastien, GARUA Bilbao , les partenaires français TANGUEANDO Ibos et TANGUEANDO PAU cette dernière organisatrice en 2017 de la rencontre.



Toutes passionnées de tango, ces 5 associations se retrouvent chaque année de part et d'autre des Pyrénées et dans une ville différente pour échanger et partager le plaisir de la Danse argentine en découvrant le patrimoine culturel de chaque lieu.

Convivialité et partage seront au rendez vous des milongas assurées cette année par un DJ de chaque association partenaire.



Contact Tangueando Pau 06 73 96 83 23

e-mail tangueandopau@gmail.com

www.tangueando-pau.com