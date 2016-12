13° Voyage à Buenos Aires et Mendoza du 13 au 27 fevrier ou 6 mars 2017

Après 12 ans de voyages complets et réussis, découvrez-le :

13ème Voyage à Buenos Aires… et Mendoza



Du 13 au 27 février ou 6 mars 2017

Organisé et avec Miguel Gabis



Au programme cette année :

-Buenos Aires jour et nuit

-Mendoza et ses caves de vins, Villavicencio, Cordillère des Andes

-12 cours de tango avec 10 professeurs reconnus

-10 Bals (Milongas) différents

-12 diners dans de restaurants différents à Buenos Aires et Mendoza

-Journée gaucho/a



C’est qui est compris :

- Vol aller/retour « Direct » de Paris à Buenos Aires.

- Vol aller/retour Buenos Aires à Mendoza.

- 9 Nuits d'hôtel 5* avec piscine à Buenos Aires, en chambre double, petit déjeuner buffet.

- 3 Nuits d'hôtel 4* à Mendoza avec piscine, en chambre double, petit déjeuner buffet.

- 12 Dîners dans les restaurants typiques de Buenos Aires et Mendoza. Chaque soir, découverte d'un restaurant différent .

- 10 entrées au Bal, des plus typiques aux plus « in ».

- Les “City Tour”.

- Toutes les excursions et entrées des visites et parcs nationaux.

- Journée gaucho/a

- Transport : de l’aéroport à l’hôtel A/R, de l’hôtel au restaurant, du restaurant au Bal et du Bal à l’hôtel.

- Taxes d’aéroport de Paris et Buenos Aires.

- 12 Cours de Tango avec 10 professeurs reconnus : 2 cours par jour .1°r cours « Reprise de Bases »,2°cours« Perfectionnement ».

-Possibilité d'un retour le 6 mars



C’est qui n’est pas compris :

- L’adhésion annuelle à Fuego de Tango (si vous n’êtes pas déjà adhérent : 12 euros).

- Supplément pour chambre individuelle : 420 euros.

- Surpoids dans l’avion (22 kg autorisés).

- Assurance du voyageur.

- Les boissons au bal.

- En cas d’annulation : frais à prévoir.



Tarif : 2780 euros



Comment réserver et régler en 3 fois ?

Envoyer votre bulletin d’inscription avec un chèque d’acompte de 570 € à l’ordre de « Fuego de Tango ».

Envoyer avant le 15 décembre 2016 un chèque de 870 € à l’ordre de « Fuego de Tango ».

En arrivant à Buenos Aires : le solde de 1340 €.



Pour nous contacter :

06 13 14 38 86 ou 01 43 60 61 08

ou info@fuegodetango.com

http://www.fuegodetango.com/

Facebook Fuego de Tango et Voyage Fuego de Tango









