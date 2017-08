12e Festival Tango de Colmar (68000) Alsace

Les 29 et 30 sept et 01 octobre 2017 à Colmar.

Avec les maestros Gustavo Rosas et Gisela Natoli et l'orchestre "Quinteto Angel".



Stages: vendredi 29/9, samedi 30/9 et dimanche 01/10.

Milongas:

-- vendredi soir, milonga d’ouverture.

-- dimanche ap. midi, despedida.

-- samedi soir, soirée de GALA, avec orchestre et démos.



2 salles de danse, 2 styles de musique: traditionnel et nuevo.

Pour plus d'infos:







