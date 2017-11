10ème ANNIVERSAIRE DE LA MILONGA EL CHOCLO

LA MILONGA EL CHOCLO FETE SES 10 ANS !

Vendredi 1er décembre :



CONFERENCE 20 h : L'Histoire du Tango( diaporama ) “ Don Diego”



MILONGA 21 h Le DJ "Don Diego " de Perpignan et Démos des Maestros Paf:8€





Samedi 2 décembre : Stages 15€/pers.le cours





9h00 / 10h30 : Canyengue 1 débutants : Améliorer votre tango grâce au Canyengue

Un plus amusant pour apprendre le Tango Argentin et la Milonga ou revoir vos fondamentaux en s'appuyant sur le rythme musical d'une cadence lente.





10h45 / 12h15 : Canyengue 2 avancés

Les cours 1 et 2 peuvent s’enchainer pour ceux qui le souhaite.

.





13h30 / 15h00 : Milonga Séquences combinées Milonga lisa et traspié - Musicalité



15h15 / 16h45 : Tango Barrida - Ganchos - Marche - Musicalité - Cadence



17h00 / 18h30 : Technique Femme Etude de positions - Points d'appui – Fioritures







--- MILONGA 21h DJ Emir de Buenos Aires Paf: 10€ ----



DEMOS des Maestros et présentation du spectacle du samedi 9 décembre à Narbonne





LES MILONGAS et STAGES du 1er et 2 décembre

Lieu :Colonie Espagnole de Béziers ,rue de la Vieille Citadelle





Samedi 9 et Dimanche 10 décembre 20h : Theatre L’Annexe MJC Narbonne

rue Lieutenant Colonel Deymes





COMPAÑÍA ARGENTINA DE TANGO Y FOLKLORE : “HUELLAS”

“LOS CAMINOS DEL CRIOLLO”





Spectacle 1h30 sur l'Histoire du Tango avec 5 danseurs de Buenos Aires + 2 invités





------ RESERVATION OBLIGATOIRE PLACES LIMITEES - 15€ ------







Samedi 9 décembre :





MILONGA PORTI TANGO 21h30 chez Edouard à Narbonne



Au Hangar : 72 A, chemin du Pech de L'Agnel Narbonne





Dimanche 10 décembre : Stages 15€/pers. - 20€/pers.Technique Femme





14h00 - 15h30 : Tango Tours Mouvements en spirales - Marche - Musicalité - Cadence



14h00 - 15h30 : Folklore ( Samba )



15h45 - 17h15 : Folklore ( Zapateo )



15h45 - 17h45 : Technique Femme ( 2h ) Mouvements de technique classique associé au tango dansé





20h SPECTACLE au Teatre (sur réservation uniquement)





Bernard Zamora 06 33 88 87 98 info et réservation www.za-danses.fr. zadanses2000@gmail.com