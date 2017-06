★ Vendredi 23 juin, PITUCA avec DJ PAUL / Mercredi 28 la MDM avec DJ SYLVAIN ★

★ Mercredi 28 juin débute La MILONGA DU MUSEE 2017 / 10 ème édition ★



Bailarinas, bailarines,



Ce vendredi 23 juin, ne manquez pas la dernière PITUCA de la saison 2016-2017 avec DJ PAUL. (Un bug informatique a parfois empêché l'affichage de la dernière newsletter. Vous en trouverez les meilleurs extraits commentés par le service des sports sur notre site ; http://www.abailartango-lapituca.com/vendredi-23-juin-derniere-pituca-de-la-saison-avec-dj-paul-a130535732 ). Néanmoins, AB Tango organisera une ou deux milongas au Salon de Tango cet été, notamment une soirée-arte-européenne avec Detlef et Melina le vendredi 4 août avec DJ Michele Sottocasa (IT).



Cet été 2017, La MILONGA DU MUSEE fêtera ses dix ans. https://www.facebook.com/events/1691752104453105/

Malgré que le tango argentin demeure une pratique plutôt confidentielle, La Milonga du Musée est parvenue à se faire une place dans l'agenda évènementiel de Montpellier en jouant légèrement des coudes.



Aussi, nous remercions les partenaires d'A Bailar Tango :

la Ville de Montpellier, la Métropole Montpellier3M, les services du Musée Fabre, le restaurant Bar L'InSenSé ainsi que Leroy Merlin de Saint Jean de Vedas pour les linoléums.



DJ SYLVAIN inaugurera l'âge du macronisme inférieur et l'entrée dans sa seconde décennie de La Milonga du MUSEE, mercredi 28 juin. https://fr-fr.facebook.com/ABTango.Milonga.du.Musee.Montpellier

Pour saluer ce dixième anniversaire, le hasard a fait en sorte qu'une création chorégraphique 'El Baile' de Mathilde Monnier inspirée de l'histoire de l'Argentine et du tango soit donnée à l'Opéra Comédie les 25 et 26 juin. http://www.montpellierdanse.com/spectacle/el-baile-creation

C'est ainsi qu'après avoir quitté ses fonctions de directrice du centre chorégraphique de Montpellier, Mathilde est revenue ... 'Volver' (prononcer 'Bolber'), titre emblématique de Carlos Gardel désigne le dernier album du chanteur français versé dans la pop post-gainsbourgeoise, Benjamin Bioley (prononcer 'Violet').

Rive gauche, l'imaginaire portègne reste une valeur refuge, la plupart du temps quelques frêles accords de bandonéons répondent à l'appel d'offre : https://www.youtube.com/watch?v=_ufbPD5lygU

Rive droite, même Florent Pagny - à qui le fisc n'otera pas sa liberté de penser puisque elle est aussi insaisissable que certaines plaisanteries de cette chronique- a prêté sa voix au tango argentin, qui ne lui avait rien demandé, dans son dernier opus https://www.youtube.com/watch?v=_OJ6HQow9ZI





Du 1er juillet au 15 novembre, le Musée Fabre propose une exposition intitulée 'Francis Bacon/Bruce Nauman. Face à face'. http://museefabre.montpellier3m.fr/



Cette exposition, conçue par Cécile Debray, Conservateur en chef au Musée national d’Art Moderne / Centre Pompidou, est construite autour et à partir d’un groupe important d’une dizaine d’œuvres généreusement prêté par le Centre Pompidou dans le cadre des festivités de son 40e anniversaire.



Quant au spectacle offert par la déambulation de couples tout occupés à décocher un boléo sur un accord sidérant de Pugliese comme on place une citation latine dans la conversation, il ravira les agrégés de lettres classiques qui, l'été, errent par millier sur l'Esplanade Charles de Gaulle en quête de fraicheur vespérale c'est bien connu.

Ou alors s'agit-il de hordes de Mods britanniques qui fuient Brighton sur leur vespa,... à l'heure qu'il est je n'ai pas la confirmation AFP et la photo satellite est trop floue pour affirmer quoi que ce soit avec certitude.

Néanmoins, d'après des sources non officielles, si on passe la tête par le hublot du jacuzzi, on peut apercevoir la jolie danseuse aux chaussures bleu lapis lazullis qui sort avec un polynésien basané et, avec les honneurs, d'un lapiz mal entamé.



A bailar,

Amed Yalouz,

votre fournisseur en demi lumières



www.abailartango-lapituca.com

https://www.facebook.com/abailartango.montpellier

http://elsalondetango.com/



Contacts A Bailar Tango



A Bailar Tango Association déclarée n°W343013351

SIRET 537 835 985 00026 - APE 9001 Z



Paul : 06.28.33.69.73 Thévanna : 06.77.39.72.29



La PITUCA : Horaires : 21h30 - 2h



PAF : 10€ (8€ avant 22h) / réduit 8€ (6€ avant 22h) grignotage inclus.



Adresse de La PITUCA :'El Salón de Tango', 66 rue Léon MORANE FREJORGUES-OUEST / AEROPORT, 34130 MAUGUIO. Salle climatisée de près de 300 m2, un bar, un vestiaire, sono / lumière pro. Stationnement facile.



ITINERAIRE



depuis Montpellier : Prendre la D66 en direction des plages et de l'aéroport de Montpellier - Méditerranée . Sortie aéroport de Montpellier. Au rond point prendre la première rue tout de suite à droite, rue Hélène Boucher (on passe devant l'entrée du grand magasin de jardinerie TRUFFAUT). Puis prendre la première rue à gauche, rue G. Guynemer (à l'angle se situe le magasin RETIF). Puis de nouveau prendre la 1ère rue à gauche, c'est la rue Léon MORANE, le 66 est au bout de la rue.



depuis la A9/A709 Nîmes / Béziers... sortie 29 Montpellier Est, au rond point prendre la 4ème sortie D66 en direction de l'Aéroport, CARNON, ...au bout de 2km prendre la sortie Aéroport. Au rond point prendre la première rue tout de suite à droite, c'est la rue Hélène Boucher (on passe devant l'entrée du grand magasin de jardinerie TRUFFAUT). Puis prendre la première rue à gauche, rue G. Guynemer (à l'angle se situe le magasin RETIF). Puis de nouveau prendre la 1ère rue à gauche, c'est la rue Léon MORANE, le 66 est au bout de la rue.





