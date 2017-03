★ VEND 24 MARS les 6 ans d'ABTango avec Aurore et Enzo / STAGE + DÉMO et DJ CAMILLE (13TangoClub) ★

Rédigé le Mardi 14 Mars 2017 | Lu 3 fois







Notez qu'à l'occasion du 6ème l'anniversaire de l'association A BAILAR TANGO, les maestros Aurore CHADOIN et Enzo HOCES proposeront un stage de milonga juste avant La PITUCA du vendredi 24 mars (20H30-22H) et feront une démonstration au cours de la soirée (22h-3h...), musicalisée par DJ CAMILLE (EL 13 Tango Club).



Aurore et Enzo se rencontrent à Buenos Aires en 2008.

Leur vision commune du tango et leurs affinités dans la danse les incitent à élaborer ensemble des projets professionnels.

C'est a paris qu'ils cherchent à développer et transmettre ce qu'est pour eux l'essence du tango. ils voyagent également à l'étranger pour des festivals et workshops.

Au sein de leur pédagogie, une grande importance est donnée au couple et à ses connexions (abrazo, musique piste), laissant à chacun des possibilités infinies d'exprimer sa sensibilité.



P.A.F : Milonga seule 22h-3h... : 12€ (- de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emplois : 10€)

Stage seul 20h30-22h (1h30) : 15€ (- de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emplois : 13€)

Forfait cours + soirée : 22€ (- de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emplois : 20€)

TAPAS SALEES OFFERTES POUR LES STAGIAIRES



INSCRIPTIONS par mail ou téléphone



D'Arienzo milonga 'Oro de ley' https://www.youtube.com/watch?v=m9WbKDOLyLE

Fresedo 'Vuelves' https://www.youtube.com/watch?v=RpDR9tpKDwc

Pugliese 'Porque no te tengo mas' https://www.youtube.com/watch?v=J0x7t_Ec_AE



6ème ANNIVERSAIRE VENDREDI 24 MARS : https://www.facebook.com/events/153868731783662/



PAGE FB AURORE et ENZO : https://www.facebook.com/aurorechadoinenzohoces.tango



CONTACTS A BAILAR TANGO

abailartango34@gmail.com

Thévanna : 06 77 39 72 29

Paul : 06 28 33 69 73

www.abailartango-lapituca.com

www.elsalondetango.com

