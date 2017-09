★ PROGRAMME DETAILLÉ dates par dates A BAILAR TANGO 2017/2018 MONTPELLIER ★

Rédigé le Lundi 4 Septembre 2017 | Lu 225 fois







EVENEMENTS : WE MAESTROS / WE DJS / MILONGAS / CONCERTS



Bailarinas, bailarines,



La rentrée s’annonce au loin. A toutes fins utiles, nous dévoilons une partie

du programme de l’association A Bailar Tango pour la saison 2017-2018.

Trois temps forts seront proposés au Salon de Tango :



║Les INTANGUPTIBLES #3║se dérouleront du 10 au 12 novembre 2017

3 milongas / 6 stages et démos de Stéphanie FESNEAU y Fausto CARPINO

Un 1er GRAND WE de tango de haut vol décollant depuis la piste

du SALON DE TANGO à Montpellier-Aéroport autour du couple de maestros

Fausto y Stéphanie



║GRISETA de Montpellier #6║ se déroulera du 16 au 18 février 2018,

musicalisée par 5 DJs internationaux.



║Les INTANGUPTIBLES #4║ se dérouleront du 27 au 29 avril 2018

3 milongas / 6 stages et démos de Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA



Le choix des maestros invités depuis la création d’ AB Tango correspond principalement

à la volonté de promouvoir le tango social. A travers cette programmation,

nous tentons de rendre compte de l’émergence d’une nouvelle génération qui,

à travers l’exemple donné via les démonstrations visibles sur Youtube,

mais aussi à travers des enseignements fortement orientés sur la musicalité,

influence la manière d’appréhender le tango dans les milongas, marathons,…

notamment chez le jeune public métropolitain. Dans cette mouvance formée

de Roxana SUAREZ y Sebastian ACHAVAL, Carlitos ESPINOZA y Noelia HURTADO,

Ariadna NAVEIRA y Fernando SANCHEZ, …participent de jeunes danseurs 100 % européens

tels que Stéphanie FESNEAU y Fausto CARPINO, Maja PETROVIC y Marko MILJEVIC, …



L’une des toutes premières démonstrations du couple de maestros

Stéphanie FESNEAU y Fausto CARPINO a eu lieu lors de la 1ère édition de GRISETA,

en février 2013. Depuis, la reconnaissance de leur immense talent leur a valu d’être régulièrement

invités dans les plus grands évènements de tango. Il s’agira donc de retrouvailles au mois de novembre 2017.

« Te aconsejo que me olvides » Aníbal Troilo / Francisco Fiorentino, 8th Belgrade Tango Encuentro 2017 :

https://www.youtube.com/watch?v=IaQpx7z4x-U



Depuis un certain temps, nous suivons le parcours d’un couple de très jeunes danseurs qui fait sensation.

Champions du monde de tango 2015 (catégorie tango de pista / tango salon)

Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA sont un phénomène de virtuosité.

Sur la base des critères d’élégance et de technicité propre au tango salon,

ils amènent une touche de fougue et de fantaisie en poussant l’interprétation musicale

dans des contrées inédites notamment dans les parties très rythmiques.

« Violetas » Alberto Castillo Embrace Berlin Tango Festival 2017 :

https://www.youtube.com/watch?v=xfDagk2jDG4





║PROGRAMME A BAILAR TANGO SAISON 2017/2018 – 7ème année║



Ouverture le la saison 2017 2018 vendredi 22 SEPTEMBRE

avec La PITUCA, DJ. Jean-Luc COLAS (Clermont Ferrand).



OCTOBRE : 20 OCTOBRE ANNIVERSAIRE 4 ANS El Salon de Tango

avec démonstration d’Octavio FERNANDEZ & Malika PITOU-NICOLIER*

NOVEMBRE : 10-11-12 NOVEMBRE ║LES INTANGUPTIBLES #3║

Fausto CARPINO y Stéphanie FESNEAU** 6 stages, démo + 3 milongas

DECEMBRE : La PITUCA 1er DÉCEMBRE avec le trio « LOS MILONGUITAS »*** / 15 DÉCEMBRE

JANVIER : La PITUCA 5 JANVIER / 19 JANVIER

FEVRIER : La PITUCA 2 FÉVRIER / 16-17-18 FÉVRIER ║GRISETA #6║ (5 milongas, 5 djs internationaux)

MARS : La PITUCA 2 MARS / 16 MARS / 30 MARS (MARS ANNIVERSAIRE 7 ANS LA PITUCA)

AVRIL : La PITUCA 6 AVRIL / 27-28-29 AVRIL ║LES INTANGUPTIBLES #4║

Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA**** 6 stages, démo + 3 milongas

MAI : La PITUCA 18 MAI

JUIN / JUILLET / AOÛT :

27 juin au 29 août 11 édition de La MILONGA DU MUSEE

+ milongas au SALON DE TANGO certains vendredis et/ou samedis



Dates de La MILONGA du GAZETTE CAFE prochainement.





Vidéos



*Octavio FERNANDEZ est un très grand danseur argentin qui s’installe à Lyon

où il entame une collaboration avec Malika PITOU-NICOLIER.

Il n’y a pas encore de captation vidéo de cette collaboration.

Si dans le Sud de la France on connait très bien Malika,

on connait moins Octavio, alors on pourra admirer de nombreuses vidéos

de certaines de ses prestations avec Corina Herrera notamment, ... mais finalement

je choisis une démonstration avec Soledad Larretapia parce que le morceau

sur lequel ils dansent est un tango rare et magnifique :

« Anibal Troilo » de DE CARO

pour rappeler que Soledad s’était produite en démonstration à La PITUCA en 2012.



**Fausto CARPINO y Stéphanie FESNEAU, D’ARIENZO/MAURE « Adios querida » (vals) :

https://www.youtube.com/watch?v=Osr2nShtWx4



***Le trio argentin « LOS MILONGUITAS » emménage à Paris pour cette rentrée 2017 :

« Mariposita »



****Dernière vidéo mise en ligne des jeunes phénomènes Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA :

« Amarroto » D’ARIENZO/ECHAGUE





​INFORMATIONS​



www.abailartango-lapituca.com

https://www.facebook.com/abailartango.montpellier

Contacts

Paul :​(+33)​06.28.33.69.73

Thévanna :​(+33)​06.77.39.72.29

https://elsalondetango.com/



PROGRAMME A BAILAR TANGO MONTPELLIER SAISON 2017/2018EVENEMENTS : WE MAESTROS / WE DJS / MILONGAS / CONCERTSBailarinas, bailarines,La rentrée s’annonce au loin. A toutes fins utiles, nous dévoilons une partiedu programme de l’association A Bailar Tango pour la saison 2017-2018.Trois temps forts seront proposés au Salon de Tango :║se dérouleront du 10 au 12 novembre 20173 milongas / 6 stages et démos de Stéphanie FESNEAU y Fausto CARPINOUn 1er GRAND WE de tango de haut vol décollant depuis la pistedu SALON DE TANGO à Montpellier-Aéroport autour du couple de maestrosFausto y Stéphanie║ se déroulera du 16 au 18 février 2018,musicalisée par 5 DJs internationaux.║ se dérouleront du 27 au 29 avril 20183 milongas / 6 stages et démos de Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRALe choix des maestros invités depuis la création d’ AB Tango correspond principalementà la volonté de promouvoir le tango social. A travers cette programmation,nous tentons de rendre compte de l’émergence d’une nouvelle génération qui,à travers l’exemple donné via les démonstrations visibles sur Youtube,mais aussi à travers des enseignements fortement orientés sur la musicalité,influence la manière d’appréhender le tango dans les milongas, marathons,…notamment chez le jeune public métropolitain. Dans cette mouvance forméede Roxana SUAREZ y Sebastian ACHAVAL, Carlitos ESPINOZA y Noelia HURTADO,Ariadna NAVEIRA y Fernando SANCHEZ, …participent de jeunes danseurs 100 % européenstels que Stéphanie FESNEAU y Fausto CARPINO, Maja PETROVIC y Marko MILJEVIC, …L’une des toutes premières démonstrations du couple de maestrosStéphanie FESNEAU y Fausto CARPINO a eu lieu lors de la 1ère édition de GRISETA,en février 2013. Depuis, la reconnaissance de leur immense talent leur a valu d’être régulièrementinvités dans les plus grands évènements de tango. Il s’agira donc de retrouvailles au mois de novembre 2017.« Te aconsejo que me olvides » Aníbal Troilo / Francisco Fiorentino, 8th Belgrade Tango Encuentro 2017 :Depuis un certain temps, nous suivons le parcours d’un couple de très jeunes danseurs qui fait sensation.Champions du monde de tango 2015 (catégorie tango de pista / tango salon)Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA sont un phénomène de virtuosité.Sur la base des critères d’élégance et de technicité propre au tango salon,ils amènent une touche de fougue et de fantaisie en poussant l’interprétation musicaledans des contrées inédites notamment dans les parties très rythmiques.« Violetas » Alberto Castillo Embrace Berlin Tango Festival 2017 :Ouverture le la saison 2017 2018 vendredi 22 SEPTEMBREavec La PITUCA, DJ. Jean-Luc COLAS (Clermont Ferrand).OCTOBRE : 20 OCTOBRE ANNIVERSAIRE 4 ANS El Salon de Tangoavec démonstration d’Octavio FERNANDEZ & Malika PITOU-NICOLIER*NOVEMBRE : 10-11-12 NOVEMBRE ║LES INTANGUPTIBLES #3║Fausto CARPINO y Stéphanie FESNEAU** 6 stages, démo + 3 milongasDECEMBRE : La PITUCA 1er DÉCEMBRE avec le trio « LOS MILONGUITAS »*** / 15 DÉCEMBREJANVIER : La PITUCA 5 JANVIER / 19 JANVIERFEVRIER : La PITUCA 2 FÉVRIER / 16-17-18 FÉVRIER ║GRISETA #6║ (5 milongas, 5 djs internationaux)MARS : La PITUCA 2 MARS / 16 MARS / 30 MARS (MARS ANNIVERSAIRE 7 ANS LA PITUCA)AVRIL : La PITUCA 6 AVRIL / 27-28-29 AVRIL ║LES INTANGUPTIBLES #4║Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA**** 6 stages, démo + 3 milongasMAI : La PITUCA 18 MAIJUIN / JUILLET / AOÛT :27 juin au 29 août 11 édition de La MILONGA DU MUSEE+ milongas au SALON DE TANGO certains vendredis et/ou samedisDates de La MILONGA du GAZETTE CAFE prochainement.Vidéos*Octavio FERNANDEZ est un très grand danseur argentin qui s’installe à Lyonoù il entame une collaboration avec Malika PITOU-NICOLIER.Il n’y a pas encore de captation vidéo de cette collaboration.Si dans le Sud de la France on connait très bien Malika,on connait moins Octavio, alors on pourra admirer de nombreuses vidéosde certaines de ses prestations avec Corina Herrera notamment, ... mais finalementje choisis une démonstration avec Soledad Larretapia parce que le morceausur lequel ils dansent est un tango rare et magnifique :« Anibal Troilo » de DE CARO https://www.youtube.com/watch?v=D-Hc72P95ZU pour rappeler que Soledad s’était produite en démonstration à La PITUCA en 2012.**Fausto CARPINO y Stéphanie FESNEAU, D’ARIENZO/MAURE « Adios querida » (vals) :***Le trio argentin « LOS MILONGUITAS » emménage à Paris pour cette rentrée 2017 :« Mariposita » https://www.youtube.com/watch?v=d_YinC2EjJk ****Dernière vidéo mise en ligne des jeunes phénomènes Clarisa ARAGON y Jonathan SAAVEDRA :« Amarroto » D’ARIENZO/ECHAGUE https://www.youtube.com/watch?v=dTTDHdPiVG0 ​INFORMATIONS​Contacts abailartango34@gmail.com Paul :​(+33)​06.28.33.69.73Thévanna :​(+33)​06.77.39.72.29