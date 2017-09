★ La PITUCA / la rentrée, c'est vendr.22 septembre avec DJ J.L COLAS ★

Rédigé le Dimanche 17 Septembre 2017 | Lu 807 fois





★ La PITUCA / la rentrée, c'est vendr.22 septembre avec DJ J.L COLAS ★



Bailarinas, bailarines,



La PITUCA reprend du service le vendredi 22 septembre avec DJ Jean Luc COLAS (Clermont-Ferrand). Passé maitre dans l'art de se fondre dans la foule d'un aéroport, de déjouer les systèmes de sécurité, JL Colas prétend que sa mystérieuse mallette ne contient que les CDs avec lesquels il musicalise milongas, festivals, ...

Son style : pas de tangos apocryphes, pas de compression de fichiers, ... non mais alors.



ABTANGO PROGRAMME 2017/2018 : http://www.toutango.com/%E2%98%85-PROGRAMME-DETAILLE-dates-par-dates-A-BAILAR-TANGO-2017-2018-MONTPELLIER-%E2%98%85_a3190.html



A propos d'aéroport, cette année 'El SALON de TANGO' sera baptisé 'El SALON de TANGO - Rufino Luro CAMBACERES'.

Dans un mail précédent en mars 2017, j'avais mentionné l'histoire de ce pionnier de l'aviation, ami de Saint Exupéry, et lui-même écrivain et poète à seize heures. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rufino_Luro_Cambaceres

L'esprit des lieux.

Toutes les rues de la Zone Fréjorgues-Ouest proche de l'Aéroport Montpellier Méditerranée, où est situé 'El Salon de Tango', portent des noms d'aviateurs. Il était donc indispensable d'y inviter le nom de ce personnage romanesque, méconnu en France et même à Montpellier, pour l'associer à un établissement dédié à un pilier de la culture argentine.

Il s'agit aussi de faire oublier que C. Gardel est mort dans un accident d'avion.



La famille cévenole 'Cambacérès' donna à Montpellier plusieurs maires, et à la France, le plus fortiche de la famille, Jean Jacques Régis Cambacérès, jurisconsulte, duc de Parme, deuxième consul, puis archichancelier de l'Empire. Monsieur Saurel cite volontiers ce personnage historique qu'il considère comme le montpelliérain le plus éminent...*. Il a choisi de donner ce distingué patronyme au nouveau quartier qui devrait sortir de terre prochainement autour de la gare TGV.

Il existe à Buenos Aires une branche de cette famille qui joua également un rôle majeur dans la vie publique du pays.

En 1824, Antoine de Cambaceres arrive à Buenos Aires à la demande du gouvernement argentin. C'est un chimiste français qui a fait ses études à la faculté de Montpellier et a qui on confie la charge du développement de l'industrie de l'huile de pétrole (ingrédient chimique utilisé dans le traitement des cuirs). Peu après son arrivée, il épouse Rufina Alais, dont il aura 4 enfants: Antonino (né en 1833), Ludovica, Eugenio (né en 1843) et Delphine. Avec l'héritage de son beau-père, il achète des terres et devient un éleveur bovin important. En plus de ses activités chimiques, il fait fortune en vendant du boeuf salé et des cuirs. Ses deux fils, Antonino et Eugénio, deviennent des politiciens influents : ils siègent au Sénat argentin, Eugenio est aussi un écrivain argentin reconnu. L'un des fils d'Antonino fut vice-président du Sénat et représenta l'Argentine à l'Exposition universelle de Paris en 1889.

Un territoire de la Province de Buenos Aires porte le nom 'Cambaceres' http://www.conocelaprovincia.com.ar/cambaceres-9-de-julio/ , ainsi qu'un club de football basé à Ensenada, (province de Buenos Aires) 'Club Defensores de Cambaceres', que je vous propose de supporter.



Images intégrées 2



Une légende urbaine portegne est également associée à la famille 'Cambaceres'. Une jeune femme de la lignée, Rufina, 19 ans, fut déclarée morte et sa dépouille déposée dans le caveau familial au cimetière de Recoleta. Quelques jours plus tard, son oncle, qui avait omis de lui mettre sa bague, ouvrit le cercueil et se rendit compte que la position du corps et l'expression du visage avaient changé, que les ongles étaient meurtris, l'intérieur du cercueil griffé...bref, la jeune fille avant de succomber pour de bon avait dû être enterrée vivante.



A Bailar,

Amed Yalouz, votre fournisseur en demi lumières



* Personnellement, dans la course au panthéon montpelliérain, il me semble très largement devancé par Auguste Comte dont l'oeuvre intellectuelle est sans commune mesure avec les quelques contributions juridiques de JJRC, et encore d'avantage par Jean Moulin qui au prix de sa vie a sauvé l'honneur de la France lors de la débâcle morale de la France de 1940 à 1945. Sans compter les outsiders Frédéric Bazille, Francis Ponge, Jacques 1er d'Aragon, Juliette Greco, Saint Roch, Leo Malet, ,... tous très bons au finish.



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@





www.abailartango-lapituca.com

https://www.facebook.com/abailartango.montpellier

CHAîNE YOUTUBE A BAILAR TANGO Montpellier

A Bailar Tango Association déclarée n°W343013351

SIRET 537 835 985 00038 - APE 9001 Z

Contacts abailartango34@gmail.com

Paul : 06.28.33.69.73 Thévanna : 06.77.39.72.29

https://elsalondetango.com/



La PITUCA : Horaires : 21h30 - 2h

PAF : 10€ (8€ avant 22h) / réduit 8€ (6€ avant 22h) grignotage inclus. Adhésion 2017/2018 10€ (réduit 5€).



Adresse de La PITUCA :'El Salón de Tango', 66 rue Léon MORANE FREJORGUES-OUEST / AEROPORT, 34130 MAUGUIO. Salle climatisée de près de 300 m2, un bar, un vestiaire, sono / lumière pro. Stationnement facile.



ITINERAIRE



depuis Montpellier : Prendre la D66 en direction des plages et de l'aéroport de Montpellier - Méditerranée . Sortie aéroport de Montpellier. Au rond point prendre la première rue tout de suite à droite, rue Hélène Boucher (on passe devant l'entrée du grand magasin de jardinerie TRUFFAUT). Puis prendre la première rue à gauche, rue G. Guynemer (à l'angle se situe le magasin RETIF). Puis de nouveau prendre la 1ère rue à gauche, c'est la rue Léon MORANE, le 66 est au bout de la rue.



depuis la A9/A709 Nîmes / Béziers... sortie 29 Montpellier Est, au rond point prendre la 4ème sortie D66 en direction de l'Aéroport, CARNON, ...au bout de 2km prendre la sortie Aéroport. Au rond point prendre la première rue tout de suite à droite, c'est la rue Hélène Boucher (on passe devant l'entrée du grand magasin de jardinerie TRUFFAUT). Puis prendre la première rue à gauche, rue G. Guynemer (à l'angle se situe le magasin RETIF). Puis de nouveau prendre la 1ère rue à gauche, c'est la rue Léon MORANE, le 66 est au bout de la rue.