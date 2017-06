★ La MILONGA DU MUSÉE 2017 -10 ans- Montpellier : tous les mercredis du 28 juin au 30 août 2017. 21h-minuit ★

Bailarinas, bailarines,



La prochaine PITUCA au Salon de Tango se déroulera le VENDREDI 23 JUIN.



Pour sa 10ème édition, tous les mercredis soirs du 28 juin au 30 août 2017, La Milonga du Musée (MdM) / Montpellier s'offre aux danseurs dans le cadre somptueux du parvis du Musée Fabre. C'est un grand bal en plein air, gratuit, populaire et contemporain.



Toutes les vidéos depuis 2008 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLFB835BE9ED89E3A1



https://www.youtube.com/watch?v=t4JWVAY8_cs Carlitos ESPINOZA et Noelia HURTADO MdM 2012



Nous remercions nos partenaires institutionnels La Ville de Montpellier, Montpellier Mediterranée Métropole, ainsi que Le Musée Fabre, L'InSenSé, le magasin Leroy Merlin de St Jean de Védas (pour les linos).



Clips vidéo :

• Montpellier • MdM 6 édition •

Edition 2013 https://youtu.be/WImoF9EQu7k

• Montpellier • MdM 5 édition •

Edition 2012

1/2 : https://www.youtube.com/watch?v=hBT4GqLoQFo

2/2 : https://www.youtube.com/watch?v=iAEkqORW1Qw



★Les performances vidéo en temps réel des 5ème et 6ème éditions de la Milonga du Musée ont été réalisées par Michel GLAIZE★



Côté pratique : la MdM ne pouvant pas dépasser minuit, nous encourageons les danseurs à nous rejoindre le plus tôt possible dès 21h.

Enfin, 'la participation est libre, mais la liberté est participative' faisait remarquer Joe Tambien dans son 'anthologie de la tendinite' alors aux douze coups de minuit, les petits coups de main pour le rangement seront les bienvenus.



A bailar in situ

Amed Yalouz,

votre fournisseur en demi-lumières



photo MDM : Pierre Doussot

1ère MILONGA du MUSEE mercredi 28 juin 2017

Milonga du Musée : tous les mercredis 21h00-minuit.

Jusqu'au 30 août 2017.

Parvis du Musée Fabre

39 boulevard Bonne Nouvelle (Esplanade Charles de Gaulle). MONTPELLIER

Entrée gratuite



Tram : Comédie, Corum, Gare St Roch

Parkings : Comédie, Corum, Polygone, St Roch, Gambetta, Joffre, Peyrou-Pitot ...



Restaurant-Bar l'InSenSé : 04 67 58 97 78 (pour le restaurant réservation conseillée)

