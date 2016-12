★ "GRISETA de Montpellier #5" V.17 / D.19 fév. INSCRIPTIONS OUVERTES (!) + CLIP "INTANGUPTIBLES" en ligne (et re !) ★

Bailarinas, bailarines,

Le clip HD consacré aux 'Intanguptibles #2' avec Carlitos et Noelia, réalisé par Alejandro Rumolino, est en ligne :

Pour l'année 2017, vous reprendrez-bien 3 jours de tango sur un nuage, avec la crème des DJs européens ? Alors, inscrivez-vous à 'GRISETA de Montpellier #5' du vendredi 17 au dimanche 19 février 2017.

★ INSCRIPTIONS 'GRISETA de Montpellier #5' V.17 / S.18 / D.19 février 2017 ★

ICI :

Le but du jeu, c'est de pouvoir proposer à Montpellier une rencontre entre des danseurs locaux et des beaux et mystérieux danseurs venus d'ailleurs, au delà de l'Occitanie, aux confins de la Tangomanie. Alors pour les inscriptions des danseurs locaux, il y a un humerus clausus pour éviter les bras cassés .... euh non pardon... il y a un numerus clausus afin de réserver un certain nombre d'inscriptions à ces visiteurs.

Bref, pour faciliter l'organisation de l'évènement, merci de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire et de partager/inviter à 'GRISETA#5' sur les réseaux sociaux.

C'est même plus économique.

P.A.F : FULL PASS 5 MILONGAS : 40 euros par personne AVANT LE 15 JANVIER // 50 euros par personne A PARTIR DU 16 JANVIER

★ PROGRAMME ★

'GRISETA de Montpellier #5' 2017, ce sera une ronde de 5 DJs réunissant quelques 170 danseurs sur la piste du 'SALON DE TANGO' à Montpellier

Vendredi 17 février SOIRÉE / Friday NIGHT

21h30-2h30 : Dj Karin Betz (Francfort-Germany)

Samedi 18 février TARDE / Saturday AFTERNOON

15h-19h : Bénédicte Beauloye "Dj Bomboncito" (Bruxelles-Belgique)

Samedi 18 février SOIRÉE / Saturday NIGHT

21h30-3h30 : Dj Goran Niksic (Zagreb-Croatie)

Dimanche 19 février DESPEDIDA 14h30-00h30

Sunday DESPEDIDA -part 1-

14h30-19h30 : Dj Jens-Ingo Brodesser solo vinilos ! (Bruxelles-Belgique)

Sunday DESPEDIDA -part 2-

19h30-00h30 : Jens Dorr (Cologne-Germany)

Paul : 06.28.33.69.73 Thévanna : 06.77.39.72.29

A Bailar,

Amed Yalouz, votre fournisseur en demi-lumières