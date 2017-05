★ Ce mardi 23 mai LA MILONGA DU GAZETTE CAFE / CUARTETO CABERNET ★

★ Ce mardi 23 mai LA MILONGA DU GAZETTE CAFE / CUARTETO CABERNET ★



Bailarinas, bailarines,



La Milonga du Gazette CAFE, en live avec le CUARTETO CABERNET se déroulera ce mardi 23 mai :



Gazette CAFE, 6 rue Levat Montpellier centre (gare)

Dès 20h avec DJ Sylvain. Concert autour de 20h45. Horaires 20h-00h45. Réservations conseillées.



Les vidéos de Tania Heer et René-Marie Meignan à La PITUCA sont en ligne.



★ Tania et René-Marie - 'Una vez' - Milonga La Pituca - April 28, 2017 (1/3) ★

https://youtu.be/nH-tq3aeKO4



★ Tania et René-Marie - 'Nunca más' - Milonga La Pituca - April 28, 2017 (2/3) ★

https://youtu.be/HC-syayt34I



★ Tania et René-Marie - 'Milonga del 83' - Milonga La Pituca - April 28, 2017 (3/3) ★

https://youtu.be/Cgg4sd2PQ2U





A Bailar,

Amed Yalouz, votre fournisseur en demi lumières



