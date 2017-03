★ Avril : La PITUCA le 7 avec 'Las Manitas' / Tania HEER et René-Marie MEIGNAN le 28, stage + démo ★

Bailarinas, bailarines,

La prochaine PITUCA se déroulera le vendredi 7 avril, avec le plus célèbre duo de Djettes nîmoises de tango ,... 'Las Manitas'.

Sabina est aussi l'animatrice de l'association "La crise sur le tango"... euh non pardon, "La cerise sur le tango", .. (mon index a raté le "e"). Et du 19 au 21 mai, elle propose dans la région l'évènement 'Partie de campagne'

Sur le plan humanitaire, Sabina & Chloé entendent aussi réactiver le mouvement des jeunes giscardiens puisque personne ne veut s'en occuper.

A noter aussi dans vos agendas une grande soirée avec stage et démonstration de Tania HEER & René Marie MEIGNAN à La PITUCA, le vendredi 28 avril. Stage 20h30-22h puis LA PITUCA 22h-3h...

Théme du stage : interpréter la musique de Pugliese

Cette année, on fête les 60 ans de l'Union Européenne.

On prête souvent à Robert Schumann d'avoir déclaré 'Bien que le boleo et le ocho cortado ont moins pesé que le charbon et l'acier dans l'histoire de la construction européenne, la multiplication des échanges a permis de maintenir les prix dans les abruzzes et la paix dans les abrazos'. Mais il s'agit bien sûr des éternels problèmes de traductions électroniques qui seront résolus prochainement puisque le départ de l'Angleterre de l'UE doit logiquement aboutir au choix du grec ancien comme langue officielle et obligatoire des européens.

Tania et René-Marie font partie de la nouvelle génération de danseurs qui représente le tango en Europe aujourd'hui. Une jeune garde au sein de laquelle se distinguent entre autres Fausto Carpino (Italie) et Stéphanie Fesneau (France), Maja Petrović (Croatie) et Marko Miljević (Croatie) , Selen Surek (Turquie) et Alper Ergokmen (Turquie), et beaucoup d'autres.

Tania est née au Brésil et vit en Suisse. Elle a longuement séjourné à Buenos Aires où elle s'est formée auprès d'Horacio Godoy, Moira Castellano, Corina Herrera, Ruben et Sabrina Véliz, Ariadna Naveira et Fernando Sánchez, Sebastián Jiménez, Maria Inés Bogado, Ines Muzzopappa entre autres.

René Marie a découvert le tango argentin à Berlin, notamment avec Matias Facio et Ismael Ludman. Il a ensuite développé son concept de danse avec des maîtres tels que Corina Herrera, Horacio Godoy, Moira Castellano, Gustavo Naveira et Giselle Anne, Ruben et Sabrina Veliz, Ariadna Naveira et Fernando Sanchez, Carlitos Espinoza et Noelia Hurtado, Mariano Chicho Frumboli et Juana Sepulveda.

Il enseigne les cycles d'ateliers réguliers en France et en Suisse, ainsi que le 'Labotango' à Lyon avec Tania. Il organise 'La Coqueta' à Lyon et il participe à l'organisation du 'Festival Tango Alchemie' à Prague et du 'Festival Embrace' à Berlin.

Leur site

une video : Lomuto : 'lo vi en tus ojos'

